Le maire d'Istanbul dénonce des accusations "immorales et sans fondement"

Le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, arrêté mercredi pour "corruption" et "terrorisme", a dénoncé devant la police des accusations "immorales et sans fondement", selon une déclaration partagée samedi par la municipalité de la métropole turque.



"Les accusations immorales et sans fondement qui me sont adressées, allant des rapports fabriqués au calendrier des enquêtes, visent à saper ma réputation et ma crédibilité", a déclaré le maire, selon cette déclaration.