Le Suisse Riccardo Rancan, premier médaillé d'or des Jeux Mondiaux 2025, partage son ressenti

Le Suisse Riccardo Rancan a remporté le 8 août la première médaille d'or des Jeux Mondiaux 2025, après avoir terminé la course d'orientation moyenne distance masculine en 45 minutes et 22 secondes. Il partage avec notre journaliste ses impressions sur Chengdu, les Jeux Mondiaux ainsi que ses sentiments après cette victoire historique.

