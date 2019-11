Lancement officiel de la 18e édition du tour du Sénégal à Kolda.

La 18e édition du tour du Sénégal a été lancée officiellement à Kolda, ce dimanche 10 novembre, par le maire et DG de la Poste Abdoulaye Bibi Baldé. Pour cette édition, le départ est effectué dans la capitale du vélo vers midi pour rallier Ziguinchor pour une distance de 185 km via Tanaff. En ce sens, l’arrivée est prévue ce lundi 11novembre à Kolda pour remettre au vainqueur de l’étape le fameux maillot jaune sponsorisé par la Poste. Il faut noter que le team Sénégal est composé d’une douzaine de coureurs.



À en croire Abdoulaye Bibi Baldé, maire de la commune et DG de la Poste, « le choix de Kolda pour cet événement s’explique par l’engagement des autorités et de la direction de la Poste. Kolda est une ville de vélo donc il était important pour nous de marquer cet événement par le lancement du tour du sénégal. Et surtout, offrir aux koldois de vivre en direct le lancement du tour, car Kolda est une ville où les deux roues sont une réalité. C’est la Poste, une entreprise leader qui sponsorise le maillot « jaune » et nous comptons le remettre demain à l’arrivée à Kolda au vainqueur de l’étape. D’ailleurs, ceci pourrait permettre de stimuler le goût du vélo aux jeunes, mais également le vélo est synonyme de santé », soutient-il.



Cependant, le lancement du tour a été un peu retardé par l’engouement suscité pour l’amour du vélo des fouladounabé.



Michel Thioub de la fédération cycliste du sénégal d’avancer : « nous nous réjouissons du lancement du tour à Kolda. Je n’ai jamais vu un tel engouement pour un tour du Sénégal et ceci représente une opportunité pour les jeunes koldois amoureux du vélo. Il a une dizaine de nationalités parmi lesquelles on peut citer la Gambie, la RDC, Guinée Conakry, la Côte d’ivoire etc... Nous attendons beaucoup des coureurs sénégalais qui sont une douzaine pour cette édition », souligne-t-il.



Entamé à Kolda ce dimanche 10 novembre, le tour du Sénégal se termine le 17 novembre prochain.