LOUGA / Un accident de la circulation a fait deux morts et deux blessés ce vendredi sur la RN2

Un accident de la circulation ayant fait ce vendredi deux morts et deux blessés graves, s'est produit juste à la sortie de Louga sur la Nationale 2.

Les victimes sont le conducteur du nom de Nguidiado Ba âgé d'une trentaine d'années et Marième Cissé âgée de 20 ans.

Ils ont été tous acheminés à l’hôpital régional de Louga par les sapeurs pompiers et le constat fait par les gendarmes.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga