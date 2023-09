LINGUÈRE - L’Opération de débauchage des responsables politiques favorables à Aly Ngouille Ndiaye se poursuit.

Depuis qu’il a annoncé son opposition au choix porté sur Amadou Bâ pour briguer les suffrages des Sénégalais pour le compte de la mouvance présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye est politiquement « harcelé » jusque dans ses derniers retranchements. Les leaders politiques jadis réputés acquis à sa cause sont débauchés.

Après avoir perdu le soutien des 17 maires du département, l’ancien ministre de l’intérieur vient de perdre aussi le soutien d’un de ses cadres sortis de l’ENA.

En effet, nos sources sont formelles : Massamba Thiane a définitivement fait ses valises suite à une visite qui lui a été rendue par Samba Ndiobène Kâ lors du Gamou. Le Ministre de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale, à la tête d’une forte délégation, a rencontré le leader politique aux fins de discuter avec lui sur un probable soutien à Amadou Bâ. Après des échanges approfondis, l’objectif a été atteint. Massamba Thiane s’est résolu, dira-t-il, « à désormais travailler pur une victoire écrasante de Bby dans le Djolof ». Il ajoutera que cette décision irrévocable procède du souci de servir sa communauté et développer sa contrée. Autrement dit, précise-t-il, son soutien est acquis à toute personne engagée à accompagner Mélakh et la commune de Thiamène...