L’Allemagne : tel un phénix

L’Allemagne a cette capacité inouïe de se recréer, de se réinventer et même de se dépasser comme jamais aucun peuple n’a pu le faire dans l’histoire moderne. C’est comme le phénix de la mythologie grecque. Aujourd’hui, fait majeur dans l’histoire, l’Allemagne depasse le Japon pour etre la troisieme puissance economique avec un niveau de PIB courant qui depasse pour la premiere fois le Japon.

L’histoire n’a pas du tout été tendre avec l’Allemagne, divise’ en deux etats au lendemain de la seconde guerre mondiale, elle a réussi avec ses enormes reserves de charbon et son industrie automobile à dominer l’industrie européenne profitant du marche unique européen avec la CEE l’ancêtre de l’UE. Le charbon et l’acier ont recréé et solidifié le socle industriel allemand.

Durant les années 1980 l’Ouest industriel et moderne a pu ainsi absorber et intégrer l’est allemand en élargissant la classe moyenne de la nation unifiée, boostant l’output industriel grâce a la main d’œuvre bon de l’Allemagne de l’est. Avec le chancelier Kohl l’Allemagne retrouve sa place dans la géopolitique mondiale, le couple Mitterand – Kohl négocie le virage vers l’élargissement de l’union européenne creeant pour l’Allemagne un gros marche’ avec les pays de l’Europe de l'est avec la Pologne comme tête de pont.

Puis la chancelière Merkel, elle est la consolidatrice et la réformatrice qui a permis le boom economique sans precedent de l’Allemagne profitant du gaz russe bon marche’ pour recentrer et repositionner la base industrielle autour de grappes et de secteur ou l’Allemagne avait des avantage absolus du fait surtout de sa productivité et de ses entrepreneurs innovants et conquérants. Contrairement à la France qui a vue sa base industrielle réduite par la vague des délocalisation, l’Allemagne sous merkel est parvenue élargir son tissu industriel surpassant la Grande Bretagne et même l’Italie. Aujourd’hui l’Allemande a un excédent commercial que peu de pays européens dont la France peuvent seulement rêver.

Le depart de Merkel puis le déclenchement de la guerre entre la russie et l’ukraine ont provoque des conclusions hâtives des oiseaux de mauvais augure qui voyait la fin du miracle, c’est sans compter avec l’inventivité, la reactivite' et surtout la résilience de l’economie allemande. A bras le corps, l’Allemagne a éteint ses réacteurs nucleaires, ferme ses mines de charbon et s’est lance’ avec de potentiel originel sur les energies renouvellables : Aujourd’hui l’Allemagne est le seul pays européen a avoir réussi sa transition énergétique parvenant a produire plus de 20 plus d’energie solaire que l’Afrique avec seulement un huitième de l’ensoleillement moyen du continent africain.

Profitant des mouvement de population son voisin turque, l’Allemagne a absorbe’ plus d’un million de syriens et turques pour ses usines et ateliers, c’est un pays qui a pu intégrer le gratin intellectuel de la méditerranéen d’ailleurs les deux prodiges qui ont crée’ BioNtech sont issus de ce mouvement, sans BioNtech – Pfizer le monde ne viendrait pas a bout de la covid 19 . Le breakthrough est parti de l’Allemagne . Cet afflux de jeunes émigres a permis à l’Allemange d’inverser sa natalite négative et déclinante et permis d’équilibrer ses comptes sociaux de retraite alors que les autres pays europeens ont vu l’extreme droite leur oter toute chance d’integrer les emigres meme les ingenieurs techniciens etc…



L’Allemagne, paria du monde durant la première et la seconde guerre monde est devenue le porte drapeau économique de l’UE avec un PIB de 4 400 milliards de dollars US.

La traite negriere, la colonisation, les changements climatiques ne peuvent être des alibis et excuses pour la régression économique , l’Allemagne nous donne – nous africains - une très belle leçon.



Moustapha DIAKHATE

Ex Cons Spec PM

Expert et Consultant