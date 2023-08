Kolda : Le nouveau complexe du marché sous régional de Diaobé réceptionné

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises a réceptionné ce lundi, le nouveau complexe du marché sous-régional de Diaobé.



Abdou Karim Fofana et son collègue Ministre de l'enseignement supérieur, par ailleurs président du Conseil départemental de Kolda, le Professeur Moussa Baldé, ainsi que les élus locaux du département de Vélingara, ont présidé la cérémonie d'inauguration, en présence des représentants des associations de consommateurs et des habitants de Diaobé.



L'ouvrage comporte plusieurs infrastructures d’accueil et d’hébergement, d’équipements de conservation, de hangars de stockage, d’esplanades de vente et de bureaux pour les services spécialisés.



Cette infrastructure commerciale, est la concrétisation d'un des engagements pris par le président de la République en 2013, lors du conseil des ministres décentralisé. Bâtie sur une surface de 6 ha, elle est entièrement financée par l’État du Sénégal à hauteur d’un milliard deux cents millions de francs cfa pour la première phase.