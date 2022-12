Kédougou : les populations marchent contre le projet Pôle Sénégal Oriental.

région naturelle ou Sénégal oriental n'a fait que retarder Kédougou, en faveur de Tambacounda.

- Le recrutement de toute main d'œuvre non qualifiée au niveau des populations de la région.

Ils ont profité de l’occasion pour s’insurger contre le montant insignifiant des fonds de péréquation, qui devrait revenir de droit et en grande partie à la région de Kédougou.Dans leur mémorandum qui sera transmis à l'autorité ce lundi 19 décembre 2022, ils ont inscrit un certain nombre de doléances. Il s’agit entre autres :- la révision des conventions et contrats miniers.- l’octroi de 5% des bénéfices de chaque entreprise minière à la région de Kédougou pour financer les programmes d'investissements.- La construction d'un réseau ferroviaire Kédougou-Bamako-Niger-Guinée dans le cadre l'exploitation du fer de la Falémé.- Création d’un centre de formation aux métiers des mines et énergies à Kédougou.-Cession d’une partie des ressources minières à la région de Kédougou en mettant en place des miniers.-Installation d’une fonderie de fer et une raffinerie de l'or à Kédougou pour la commercialisation au Sénégal.-Implantation d’une direction régionale de SEN EAU et de la SONES avec un personnel suffisant.- implantation de corps de contrôle pour prévenir les vols de ressources aurifères et la pollution de l'environnement.-Arrêté le traitement aux produits chimiques (bassari de cyanure et mercure).Un plan d'action a été élaboré et sera déroulé dans les prochains mois, voire les semaines à venir. Ainsi ils invitent les autorités politiques et territoriales à dire au président Macky sall que la région de Kédougou dit non au projet Pôle Sénégal oriental, a soutenu Daouda Diallo, le porte-parole.