Kédougou : Saisie de 248 kg de drogue par la Douane dans un camion en provenance du Mali.

La lutte contre le trafic international de drogue a encore porté ses fruits. Une saisie de 248 Kg de chanvre indien a été opérée par la Brigade des Douanes de Moussala (région de Kédougou) ce vendredi 22 novembre 2019. La drogue a été découverte dans un camion en provenance du Mali qui transportait également des bœufs.



La totalité de cette drogue était conditionnée en 124 paquets de 2 kg, la saisie était cachée entre le châssis et la caisse du camion dans une cachette aménagée à cet effet, a appris Dakaractu.



La procédure et l'enquête sont en cours en rapport avec le Parquet et l'Ocrtis. Cette prise fait suite à une autre récente grosse saisie de 1440 kg de chanvre indien effectuée par la même brigade le vendredi 8 novembre dernier. La Subdivision des Douanes de Kédougou, qui multiple les saisies depuis sa création a, ces 15 derniers jours, mis hors circuit 186 kg de cyanure et 5 kg de mercure. Des produits hautement toxiques et néfastes pour l'environnement, utilisés par les orpailleurs artisanaux, renseigne un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Douane.