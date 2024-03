Kaolack / Présidentielle 2024 : « Nous souhaitons qu’à 20 heures ce soir, le Sénégal se mette sur un nouvel élan » (Rokhy Ndiaye)

La députée du parti Pastef et membre de la coalition « Diomaye 2024 », Rokhy Ndiaye a voté à l’école élémentaire Sidy Lamine Sow sise au quartier Bongré. « C’est une journée historique pour le Sénégal », dira la députée qui fait remarquer que « partout où nous sommes passés, on a constaté que les sénégalais souhaitent le changement, la rupture et nous invitons les sénégalais à consolider leur choix ». « Nous invitons les sénégalais à faire leur propre choix, un choix qu’aucun lobby étranger ne va leur imposer. Nous souhaitons qu’à 20 heures ce soir, le Sénégal se mette sur un nouvel élan pour la rupture et le changement pour le développement », a indiqué la députée.