Kaolack/ Présidentielle 2024: " C’est l’occasion pour tous les responsables politiques de se donner la main"( Mbaye Sokoma, proche de Mariama Sarr).

Le président du mouvement patriotique pour un développement durable « And Défar Sunu Rew », à l'occasion de la 3ème édition de la finale du tournoi de la solidarité, a tenu à inviter l'ensemble des responsables politiques de Bby à s'unir pour pouvoir remporter les prochaines échéances. " C'est une occasion pour nous de faire un appel à l’unité, un appel à l’ensemble des responsables de Kaolack mais aussi à l’ensemble des responsables politiques au niveau national de faire bloc autour de notre candidat (Benno Bokk Yaakaar), Amadou Bâ".



" Nous sommes à un moment très critique où la jeunesse est pratiquement détournée, où il y a un populisme qui gangrène le terrain politique. Mais aussi, c’est un moment très compliqué où le Président Macky Sall, qui a un bilan élogieux et qui devait être candidat, a renoncé à sa candidature et nous avons un nouveau candidat qui est Amadou Bà. C’est l’occasion pour tous les responsables de se donner la main afin qu’on puisse battre campagne ensemble pour gagner l’élection présidentielle du 25 février 2024 au premier tour », a-t-il ajouté.



S'agissant du tournoi de la solidarité, M. Sokona de souligner que c'était un moment de communion " avec nos camarades jeunes et le monde sportif de Kaolack". Il avait ainsi porté son choix sur madame le ministre, Mariama Sarr, comme la marraine et M. Idrissa Tall, le parrain...