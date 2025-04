Kaolack - Insalubrité et insécurité au marché central : les commerçants tirent la sonnette d'alarme et interpellent...

Les commerçants du marché central de Kaolack se sont adressés à la presse pour dénoncer la situation qui prévaut dans ce lieu de commerce. « Nous avons un sérieux problème lié à l'encombrement. Pas plus tard qu'avant-hier, une ambulance avait du mal à circuler à cause de l'encombrement. L'autre problème concerne les canaux. En effet, la plupart sont bouchés et les eaux usées ruissellent de partout, dégageant une odeur nauséabonde dans le marché... » a dénoncé Mbaye Babacar Diouf, un des délégués du marché.



À cela s'ajoute « le problème de l'insécurité et l'occupation anarchique des marchands ambulants. » Il y a une insécurité totale au niveau du marché central en raison du manque d'éclairage [...]. De plus, les marchands ambulants nous causent des difficultés. Ils sont les principales causes de l'encombrement du marché. Ils sont partout et exposent leurs marchandises devant nos cantines », a ajouté Lamine Ndao, délégué principal du marché central.



Face à cette situation, les commerçants du marché central de Kaolack interpellent directement le Président de la République et son Premier ministre, car, selon eux, plusieurs correspondances ont été adressées aux autorités de Kaolack, en vain.