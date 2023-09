Kaolack / Gamou 2023 : 7 accidents de la circulation enregistrés, occasionnant 92 victimes dont 1 corps sans vie (Sapeurs-pompiers)

Le groupement d'incendie et de secours N°3 (Zone centre), à l'occasion du Gamou de Médina Baye, a effectué à ce jour, 17 sorties dont 7 accidents de la circulation enregistrés occasionnant 92 victimes dont 1 corps sans vie.

Selon le capitaine Djibril Sall, commandant le groupement d'incendie et de secours N°3 (Zone centre), dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Gamou de Médina Baye, "la brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est engagée depuis le 25 septembre pour assurer les secours et la protection contre les incendies et périls de toute nature."

À le croire, "un dispositif adapté, composé de 135 gradés et sapeurs, 21 engins d'incendie et de secours, a été mis en place pour prendre en charge toutes les demandes de secours dans la ville religieuse et au niveau des axes menant vers Médina Baye". Il s'agit selon lui, de préposionnement de moyens à Gandiaye, Birkilane, Fass Barigo et Ndoffane.

Pour les insulaires qui doivent rallier Médina Baye par voie maritime, des moyens ont été préposés entre Foundiougne et Kaolack. Il s'agit notamment d'une vedette ambulance et d'un canot de sauvetage lourd. Et au port de Kaolack, un canot de sauvetage lourd a été préposé sur place. Pour un bon approvisionnement en eau, 3 citernes de grande quantité d'une contenance de 30 mille litres ont été déployées...