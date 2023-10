Kaolack/ Affaire du présumé homosexuel: 13 personnes arrêtées dont 6 pour avoir participé à l'incinération de Ch. Fall

L'enquête suit son cours. Et dans l'immédiat, 13 personnes ont été arrêtées. Deux( 2) d'entre elles prenaient part vendredi dernier au saccage du domicile du présumé homosexuel du nom de Ch. Fall. Elles sont ainsi poursuivies pour destruction de biens appartenant à autrui et incendie volontaire.



Six( 06) individus ont été appréhendés et sont soupçonnés d'avoir pris part à l'exhumation et à l'incinération du défunt.



Les 05 autres ont été arrêtés aujourd'hui pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Pour rappel, un groupe de personnes s'était réuni dans un espace public à Kaolack commune pour fustiger l'arrestation d'un nommé "Rapathia" et c'est sur place qu'ils ont été interpellés par les limiers...