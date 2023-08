KOLDA : société civile, associations de défense de l’environnement et services techniques en guerre contre la déforestation et les changements climatiques…

C’est devenu une activité inscrite dans l’agenda des organisations de la société civile et du service des eaux et forêts pour la défense de l’environnement face aux changements climatiques à Kolda. Ainsi, ces entités ont décidé de mutualiser leurs forces par des actions de développement et de sensibilisation auprès des communautés à la base pour une lutte efficace contre le déboisement. En ce sens, il s’agit pour ces acteurs de lier le reboisement à la conscientisation des masses face aux dangers réels du changement climatique.



Dans ce combat, urgence écologique une association de la société civile est en train de jouer un rôle prépondérant. Dans cette lancée, elle a réussi à faire une innovation de taille appelée « ecoboot camp » qui consiste à aller vers les communautés afin de les impliquer fortement dans les actions de lutte. Ainsi, cette association à la tête de laquelle se trouve Mouhamadou Soumboundou, a opté de faire du camping dans le monde rural en organisant des forums de sensibilisation et des activités écologiques comme la fabrication de l’engrais bio avec du matériau naturel au bénéfice des populations.



C’est ainsi qu’ils ont séjourné ce mois d’août dans la commune de Bignarabe (MYF) où ils ont reboisé en compagnie des populations. Mais également, ils ont réuni les notables, les jeunes pour une prise de conscience de la valeur ajoutée de l’environnement dans la vie de l’homme. Dans ce cadre, le Dr Djiba, pédiatre, a fait un brillant exposé sur la relation entre l’alimentation de l’enfant et l’environnement devant les femmes.



D’ailleurs, cela a été une occasion pour M Soumboundou de dire « la solution n’est pas de couper les arbres ou faire la migration irrégulière, mais plutôt de préserver l’environnement. Ainsi, si l’environnement est bien préservé on y trouve notre compte avec des pluies abondantes, les produits agroforestiers entre autres. C’est ce qui fera le développement de nos terroirs, c’est pourquoi il faut protéger notre écosystème… »



Parmi ces défenseurs de l’environnement, il y’a aussi le RCESCO qui pense que demain c’est aujourd’hui. Et la question environnementale préoccupe tout le monde car elle est une réalité vécue et ressentie par tout le monde. C’est pourquoi, il faut l’implication de tous pour inverser la tendance afin que l’homme puisse vivre en harmonie avec la nature. Dans la foulée, on constate qu’il fait de plus en plus chaud avec une irrégularité brutale des pluies accompagnées d’inondations, de typhons violents entre autres...