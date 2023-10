KOLDA : le conseil départemental et l'ANER réceptionnent 100 lampadaires pour renforcer la sécurité des populations...

Pour la sécurité des populations, le ministre et Pcd Moussa Baldé n'a pas de limites. Ainsi, il vient de réceptionner 100 lampadaires à Kolda dans la nuit de ce samedi 28 octobre 2023.

Ainsi, le Conseil départemental a choisi d'éclairer les lycées de la commune, des ruelles de quartiers avec les cinq cimetières musulmans et celui catholique. Cela fait au total six cimetières sécurisés par l'éclairage.

D'ailleurs, on se rappelle encore la profanation du cimetière de Gadapara qui aurait pu être évité s'il était éclairé. C'est dans cette perspective que Moussa Baldé conscient de tous ces enjeux et des préoccupations des populations, a implanté des lampadaires dans ces lieux bien précis (cimetières et écoles).

À en croire Moussa Boiro, SG du Conseil départemental représentant le ministre Moussa Baldé, "le conseil départemental en collaboration avec l'ANER ont mis à la disposition des koldois 100 lampadaires pour leur sécurité. Et ces lampadaires sont allés pour l'essentiel à la satisfaction d'un certain besoin des populations comme l'éclairage des cimetières et des lycées (Alpha Molo Baldé) et de certaines ruelles de quartier. En ce sens, ces lampadaires vont renforcer la sécurité des cimetières, des lycées et des quartiers."

Dans la foulée, il précise" ces lampadaires pourront permettre aux élèves de réviser en période de composition et d'examens. C'est pourquoi, le Pr Moussa Baldé a compris qu'il fallait donner un coup de pouce à ces établissements qui sont sous notre responsabilité. À ce titre, nous remercions au nom du président du Conseil départemental Moussa Baldé, le ministère de l'énergie, mais aussi la direction de l'ANER..."

C'est avec une visite de terrain en compagnie des agents de l'ANER que les autorités locales ont procédé à cette réception de lampadaires...