KOLDA : Mame Boye Diao bien arrivé...les craintes dissipées...

Le candidat de la coalition "Diao2024" a été bien accueilli à Kolda cette nuit du dimanche 26 novembre. Ainsi, les craintes qui étaient dans l'air ont été dissipées car la caravane a été bien encadrée par les forces de défense et de sécurité. Le maire de Kolda et candidat à la présidentielle de 2024 est bel et bien chez lui. Il va se prononcer dans les instants à venir.



Nous y reviendrons...



Madou Diallo