KOLDA : Le préfet signe un arrêté interdisant le "kankourang".

Le préfet de Kolda Diadia Dia vient de signer un arrêté portant interdiction de la sortie du "kankourang" à partir du 06 novembre prochain. Ainsi, le préfet estime que les raisons de cette interdiction sont troubles à l'ordre public, perturbation de la circulation, utilisation d'objets contondants et produits prohibés constituant une menace pour la sécurité des personnes et des biens.



Et tout contrevenant à la présente disposition sera puni des peines prévues par la loi et règlements indique l'arrêté sorti ce mardi 31 octobre.