KOLDA : Ambiance tendue à Kolda... à l'accueil de Mame Boye Diao...

C'est une ambiance tendue que nous avons notée à Kolda, ce dimanche après-midi 26 novembre à Kolda. Cette situation, coïncide avec l'accueil du candidat à la présidentielle et maire de Kolda Mame Boye Diao. Ainsi, nous avons constaté un dispositif sécuritaire déployé au niveau du pont Abdoul Diallo et à la mairie pour parer à toute éventualité. En ce sens, nous avons vu un groupe d'individus allumant des pompes "yotox" pour créer des flammes entonnant des chansons en direction stade régional.



D'après, nos radars tout ceci entrer dans une " «tentative»" d'intimidation pour saboter l'accueil de Mame Boye Diao dans la capitale du fouladou. Et au moment où ces lignes sont écrites, les militants du maire de Kolda se sont amassés sur la RN 6 à côté du jardin public "fané" pour accueillir leur leader.



Mais il faut souligner que la capitale du fouladou ne présente pas son visage habituel calme car tout présage d'une opposition entre adversaires.

Nous y reviendrons...





Madou Diallo