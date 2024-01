KOLDA / Alsény Ba (1er vice-président Conseil départemental et secrétaire communal du PS) : « Le président de la République nous a servi l’un de ses meilleurs discours… »

Après le discours de nouvel an du président de la République, Dakaractu/kolda a donné la parole à Alsény Ba, le premier vice-président du Conseil départemental de Kolda et secrétaire communal du parti socialiste (PS) à Kolda. Ce dernier estime que le président de la République a servie l’un de ses « meilleurs discours » aux sénégalais avant de donner son point de vue sur leur engagement aux côtés de Bby. Dans cette dynamique, il soutient que le PS a investi « volontairement » le candidat Amadou Ba pour la présidentielle de février 2024.



À l’en croire : « le président de la République nous a servi l’un des meilleurs discours alliant progrès, émergence et réalisations faites depuis 2012. Et nous avons constaté que tous les secteurs ont eu des progrès extrêmement importants pour le devenir de notre pays. C’est pourquoi tous les africains s’inspirent de ce modèle pour faire le développement harmonieux de notre continent. D’ailleurs, le président de la République, nous a parlé en homme d’État, voire en homme tout court. » Dans la foulée, il rappelle : « je pense que ce discours ouvre des pistes aussi bien pour le candidat de la mouvance présidentielle que pour les autres candidats. Aujourd’hui, le sénégalais qui sera demain président de la République a une feuille de route que personne ne peut ramener en arrière. »



À propos du candidat Amadou Ba, il déclare : « nous avons décidé volontairement d’investir le candidat Amadou Ba comme candidat du PS sous la direction de notre SG, Aminata Mbengue Ndiaye. D’ailleurs, pour nous, l’investir est une suite logique car feu Ousmane Tanor Dieng avait fait un pacte avec le président Macky Sall et le Bby. Et nous ne pouvons pas coopérer pendant douze ans avec le Bby et jeter tout ceci en pâture. » C’est pourquoi, « il ne faut pas qu’on soit nostalgique, le monde a dépassé les partis uniques. Il faudrait qu’il y ait des coalitions fortes sans renoncer à nos ambitions pour faire face aux défis de développement dans ce contexte de mondialisation perturbé par des chocs. »





Selon lui toujours, « on ne doit pas cracher sur les réalisations du président Macky Sall car la réalité des faits est très têtue. En ce sens, il a dit qu’il veut une élection apaisée et transparente et qu’il s’engage à faire en sorte que les candidats retenus conformément à la loi puissent participer tranquillement. C’est fort de cela que je pense que ce discours est réaliste. » Maintenant, il poursuit : « je souhaite ardemment que cette présidentielle se déroule dans la paix, la stabilité et la démocratie. De toutes les façons, il y’aura un vainqueur et ce dernier va continuer l’œuvre du président Macky Sall. D’ailleurs, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en ont fait mais Macky Sall a encore beaucoup fait. D’ailleurs, je saisis cette occasion pour dire comme l’a dit mon candidat Amdou Ba, qu’il va faire vite et mieux surtout en étant acteur principal du PSE. »

Il a profité de cette occasion pour « souhaiter une bonne et heureuse année à tous les sénégalais, à tous les koldois. Et j’en appelle à l’unité de tous les fils du Fouladou pour le développement de notre région... »