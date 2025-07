KOLDA : À la découverte de Oumou Sabaly, candidate au concours de poèmes-slams CASA2025...

‎Oumou Sabaly est candidate au concours CASA2025 – Phase Nationale Sénégal en poèmes-slam. Ainsi, nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette candidate, un pur produit des clubs de jeunes filles leaders du centre conseil ado de Kolda.

‎

‎

‎Originaire de Vélingara, mais résidant dans la commune de Kolda, Oumou Sabaly incarne la voix d’une jeunesse consciente, porteuse d’espoir et d’engagement. En poétesse-slameuse en devenir, elle participe à la 2e édition du Concours Africain de Slam et d’Art (CASA) dans le cadre de la phase nationale au Sénégal, sur le thème “From States to People” (des États aux Peuples).

‎

‎Par sa voix, Oumou défend les mots qui rassemblent et les idées qui éveillent. Dans cette lancée, elle est accompagnée par le CCA et les partenaires pour remporter la palme...