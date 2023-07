KOLDA : 89,05 pour cent au BFEM (IA).

Selon les chiffres de l'inspection d'académie de Kolda, le taux de réussite lors de la session 2023 du BFEM est de 89,05%. Ainsi sur 6682 candidats ayant composé, il y a eu 5950 admis pour un effectif total de 6826 candidats. En ce sens le département de Kolda a fait un taux de 93,25 % avec 3318 candidats, Médina Yoro Foula 92,09% avec 768 candidats et Vélingara 81,4 % avec 1864 candidats.



Dans cette dynamique, l'académie a eu 3248 candidats au premier tour et 2702 au second tour.