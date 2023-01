Justice : Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne obtiennent la liberté provisoire

L’information est donnée par Me Moussa Sarr. En prison depuis plus de 3 mois, Abdou Karim Guèye dit Karim Xrum Xax et Cheikh Oumar Diagne de la plateforme And Sam Jikko Yi viennent d’être libérés après l’approbation du juge d’instruction.

Ils étaient poursuivis pour leurs propos tenus suite au rappel à Dieu de l'Imam Ndao...