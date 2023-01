Journée internationale du volontariat : « le volontariat avait donné un souffle nouveau à notre école » (Hamidou Diédhiou, SG/SELS)

Les enseignants affiliés au SELS se sont retrouvés à Dahra (Louga) pour célébrer ce 14 Janvier 2023, la Journée internationale du volontariat. Placée sous le thème : « Le SELS face à la problématique des statuts multiples des enseignants dans la fonction publique : le cas des décisionnaires et des contractuels ». Moment solennel marquant une étape décisive de la vie du SELS, le JNV est un label incontesté du SELS et reste un moment important dans son agenda annuel mais aussi du système éducatif sénégalais. Il a surtout été une occasion pour le SG du SELS, M. Hamidou Diédhiou, de poser un débat sur les multiples défis de l’école. Après Mars 2022, la famille des enseignants en général et des volontaires en particulier, est à Dahra pour célébrer la philosophie du volontariat. Selon le SG du SELS, « le volontariat est et demeure un levier important de développement communautaire. La célébration de la JIV nous donne l’occasion de communier mais aussi de magnifier la philosophie et le sens du volontariat en tant que don de soi, expression d’un patriotisme, d’engagement et de sacrifice immense au bénéfice du Sénégal », a dit M. Diédhiou.



Toujours selon lui, « parler du volontariat dans le secteur de l’éducation et de la formation c’est aussi pour nous rappeler ses innombrables impacts positifs. Si l’école sénégalaise s’approche aujourd’hui de la scolarisation universelle et d’une éducation de qualité telle que prônée par le PAQUET, c’est simplement dû au fait que le volontariat avait donné un souffle nouveau à notre école en lui procurant un mieux être.

Il nous a permis de tirer le TBS de 54% dans les années 95 à 71,1% en 2021. Avec le volontariat, jaillissent partout et dans tous les secteurs espoir et lumière comme c’est le cas dans le sous-secteur de l’éducation et de la formation au Sénégal », a fait remarquer le SG du SELS.