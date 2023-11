Investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l'hôtellerie: Le Président Macky Sall liste les mesures incitatives de soutien et d’accompagnement

À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Azalaï à Dakar, le chef de l'État est revenu sur les différentes initiatives de l'État dans le cadre du "financement de l'investissement touristique". " Pour l’investissement dans le tourisme et ses services connexes comme l'hôtellerie, l’Etat est aux côtés des promoteurs, par des mesures incitatives de soutien et d’accompagnement.



C’est le cas avec la mise en place du crédit hôtelier et touristique, instrument de financement de l'investissement touristique dont les capacités de mobilisation ont été renforcées dans le cadre de partenariats avec d’autres instruments de financements comme le Fonds de Garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et la délégation générale à l’Entrepreunariat rapide des Femmes et des Jeunes DER/FJ. L’Etat avait aussi mis à disposition l’année dernière une enveloppe de 75 milliards de FCFA pour financer les besoins en investissements des entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens", a-t-il informé.



Avant d'ajouter " Par ailleurs, dans le cadre de l'élargissement de l’accès, du développement et de la modernisation de l’offre de formation, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a financé 52 projets d’investissements dans 35 établissements à hauteur de 1milliard 855 millions FCFA de 2017 à 2023. Aussi, le 3FPT a financé la formation de 4066 personnes entre 2022 et 2023 dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la Restauration pour 627 millions FCFA".