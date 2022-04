Intégrité territoriale et pillage de ressources naturelles : Le président Macky Sall demande la poursuite des opérations de sécurisation de l’Armée.

« J’ai donné ordre à nos Forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit ces opérations jusqu’à ce que tous les objectifs assignés soient atteints », a assuré le Chef de l’État.



À Balantacounda et environs, les offensives de l’Armée visent à accompagner le retour des populations déplacées et de les sécuriser. L’objectif étant aussi de lutter contre les trafics de bois et de chanvre indien.



À ce propos, le président de la République a renouvelé son soutien à ceux et celles qui sont déployés dans les opérations « pour la défense de l’intégrité territoriale, la lutte contre la criminalité transfrontalière et le pillage de nos ressources naturelles ».



Jusque-là, les autorités étatiques et l’état-major de l’Armée sont restés silencieux sur le développement des opérations de sécurisation qui se poursuivent encore sur le terrain.



Pour les victimes, le président Sall dira : « Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d’honneur. Aux blessés, j’adresse mes vœux de prompt rétablissement ».



Selon lui, les hommes et femmes qui ont choisi le métier des armes pour défendre les intérêts vitaux de la nation, au péril de leur vie, méritent « soutien et gratitude ». « C’est pourquoi je tiens à l’amélioration constante des conditions d’existence de nos soldats, l’efficacité opérationnelle de leurs missions et la quiétude de leurs familles », a promis le président Sall.