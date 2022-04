Infrastructures routières : Lancement prochain du Programme de 130 milliards de F dédié à l’amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre

Le gouvernement Sénégalais semble être déterminé à sortir toutes les localités lointaines de leur désenclavement. À preuve, annonce est faite du lancement prochain du Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre. Il s’agit d’un programme d’un coût global de 130 milliards de F Cfa financé par l’État et soutenu par la Banque mondiale, a déclaré le président Macky Sall, ce dimanche 3 avril 2022, dans son adresse à la Nation prononcé, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.



Ce nouveau programme, selon les informations recueillies par Dakaractu, mettra en place des infrastructures routières et de renforcement des capacités en matière de formation et de production. Il permettra, entre autres, de faciliter l’accès aux zones de production agricole, de pêche et d’élevage, afin d’améliorer les conditions de transport et renforcer les échanges intérieurs et avec les pays voisins.



Ce Programme dédié à l’amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre en gestation, faut-il le préciser, va être mis en œuvre, après le Programme spécial de désenclavement, portant sur plus de 2 500 Km de routes en cours d’exécution.