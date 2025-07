Inclusion et sport : L’Industrie des Boissons du Sénégal propulse le Championnat National de Football Unifié

L’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) a encore frappé fort en propulsant la 2ᵉ édition du Championnat National de Football Unifié (CNFU) au rang d’événement sociétal majeur. Ce samedi 26 juillet 2025, le stade de Ndiarème à Guédiawaye a vibré sous l’énergie et la détermination des équipes venues de Bignona, Keur Massar, Mbour et Pikine. Une finale où chaque passe, chaque but et chaque sourire étaient porteurs d’un message puissant : l’inclusion par le sport peut transformer des vies et unir tout un pays autour de valeurs universelles.



Pour IBS, être partenaire de Special Olympics Sénégal, ce n’est pas seulement apposer un logo : c’est défendre une cause. « Nous allons bien au-delà du sponsoring, parce que pour nous, l’inclusion est un combat quotidien et un engagement profond », déclare Awa Samb, Coordonnatrice Marketing et RSE d’IBS. Par ce soutien, l’entreprise donne une voix et un terrain d’expression à des jeunes aux capacités exceptionnelles, qu’ils soient en situation de handicap intellectuel ou partenaires unifiés, montrant ainsi que la différence est une force à célébrer.



En s’impliquant pour la deuxième année consécutive, IBS ne se contente pas de sponsoriser un championnat : elle bâtit un mouvement. Un mouvement où le sport devient un langage universel de respect, de solidarité et de dépassement de soi. Avec ce partenariat fort, l’entreprise réaffirme son rôle de leader responsable et prouve qu’au Sénégal, l’inclusion n’est pas une utopie mais une victoire collective.