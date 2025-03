Incendie au campus social : le COUD tire la sonnette d’alarme sur l’usage du gaz butane

Un incendie s’est déclaré ce mardi 18 mars 2025 dans une chambre d’étudiantes au sein du campus social, provoquant d’importants dégâts matériels. L’incident, heureusement sans pertes humaines, relance la question cruciale du respect des consignes de sécurité dans les résidences universitaires.

Dans un communiqué publié dans la foulée, la Direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a rappelé l’interdiction formelle d’utiliser du gaz butane dans les chambres. « Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur », précise le document.

Cet incendie, dont les causes exactes restent à déterminer, met une nouvelle fois en lumière les risques liés à l’introduction de matériels dangereux dans les dortoirs. Le COUD appelle à « la compréhension et à la responsabilité » des étudiants pour éviter de nouveaux drames et garantir un cadre de vie sécurisé et harmonieux sur le campus.

Les autorités insistent également sur l’importance du respect du bon voisinage et des règles communes. Une enquête interne pourrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes du sinistre et identifier d’éventuelles négligences.