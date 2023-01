Immigration, formation des jeunes, coopération : Les points saillants de la rencontre entre le MAESE Aïssata Tall Sall et son homologue Espagnol.

En visite officielle en Espagne, le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Aïssata Tall Sall, a animé ce mercredi une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol, José Manuel Albares.

Au cours de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées par les deux parties. C'est dans ce sens que les deux ministres ont magnifié les efforts humains consentis par les deux pays pour la bonne circulation et le traitement des ressortissants Sénégalais en Espagne.

Me Aïssata Tall Sall, s’est dit satisfaite du traitement respectueux des espagnols basé sur les valeurs humaines et le respect des droits de l’Homme. Le ministre sénégalais des affaires étrangères d’indiquer que « l’Espagne est un pays ami du Sénégal qui accueille plusieurs de ses fils dans le respect de leurs droits humains. Des valeurs que l’Espagne partage avec le Sénégal qui est aussi un pays d’hospitalité. »

En outre, Me Aïssata Tall Sall a magnifié la coopération entre le Sénégal et l’Espagne qui « profite essentiellement aux jeunes par la migration circulaire dont elle a appelé à un meilleur profilage tenant compte de l’expérience vécue. » Elle a indiqué dans ce que « la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Espagne doit être un modèle à proposer aux autres pays partenaires du Sénégal. »

C'est dans cette optique qu'elle a magnifié « l’acte posé par le parlement espagnol en acceptant de diversifier la coopération et d’augmenter son budget. Au Sénégal, cette coopération ira dans la formation des jeunes et leur qualification pour de meilleures opportunités d’emplois dans nombre de domaines. » Saluant les beaux jours de la coopération Sénégalo-Espagnole, Me Aïssata Tall Sall a rappelé l'engagement des pays à mettre fin à l'émigration irrégulière avec la promotion de la migration sûre et ordonnée.

Prenant la parole à son tour, le ministre espagnol des affaires étrangères d'indiquer que le Sénégal compte sur l’Espagne pour l'éradication de la migration irrégulière. Se félicitant de l'état de la coopération entre les deux pays, José Manuel Albares a rappelé que le Sénégal est attaché au multilatéralisme...