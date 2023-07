Immigration clandestine: « 672 personnes interpellées en 2021, 187 déférées et 85% de baisse par rapport à 2020 ( Antoine Félix Diome)

La stratégie politique de lutte contre l’immigration clandestine est lancée ce matin par le Premier ministre Amadou Bâ accompagné de ses collègues du gouvernement en premier, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome. Ce dernier, tenant son discours a donné les chiffres à travers les efforts de la division nationale de lutte contre de trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLP) logée au sein de la direction de la police de l’air et des frontières. Ces chiffres représentent le nombre de migrants, convoyeurs interpellés dans ce trafic clandestin.







Cette entité est mise en service en 2018 pour prendre en charge le trafic de migrants et la traite des personnes. Pour l’année 2021, le ministre de l’intérieur a annoncé 672 personnes sont interpellées. Ceux qui ont été déférés devant le juge d’instruction dont 187 personnes pour diverses infractions liées à cette pratique.







Pour toute l’année 2021, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique indique que 5 pirogues ont atteint les Îles Canaries soit une baisse de 85% par rapport à 2020 grâce aux interceptions réalisées et aux tentatives avortées et des résistants aux financements des jeunes car, la crise n’est pas seulement sécuritaire mais aussi économique.







Le ministre de l’intérieur a par ailleurs, signalé que la courbe s’est maintenu jusqu’en 2022 où plusieurs postes frontaliers pour lutter contre ce phénomène meurtrier ont été construits avec des équipements réceptionnés.