Henri Saivet : « C’est un honneur et une fierté de représenter son pays, de répondre présent »

Henri Saivet, le milieu de Bursaspor, a déclaré que «c'est un honneur et une fierté de représenter son pays » dans une compétition continentale. Le joueur passé par Saint-Etienne n'a plus joué en sélection depuis la préparation de la Coupe du monde, avec les deux matches amicaux disputés contre l'Ouzbékistan (le 23 mars, 1-1) et la Bosni, (le 27 mars, 0-0). Il va marquer son retour en Équipe nationale, pour la CAN 2019 en Égypte.