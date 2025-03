Guinée : Moussa Dadis Camara libéré après sa grâce, selon une ONG

L’ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara, condamné lors d’un procès historique à 20 ans de prison pour crimes contre l’humanité et gracié vendredi pour « raison de santé », est sorti de prison et se trouve dans la capitale Conakry, a-t-on appris samedi auprès d’une ONG guinéenne.

« Dadis Camara est sorti de prison depuis hier soir », a indiqué à l’AFP l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’Homme (OGDH).



« Il a fait une brève escale chez lui (...) puis a été conduit dans une villa dans un quartier chic de Conakry où il est surveillé par des pick-up de la gendarmerie », a ajouté cette source.



À l’issue d’un procès qui avait duré près de deux ans, Moussa Dadis Camara avait été condamné en 2024 à 20 ans de prison pour crimes contre l’humanité pour sa responsabilité de commandement lors du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée.



Ce jour-là, alors que M. Camara était président du pays, au moins 156 personnes ont été tuées, par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, et des centaines d’autres blessées, dans la répression d’un rassemblement de l’opposition dans un stade de Conakry et ses environs, selon le rapport d’une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU. Au moins 109 femmes ont été violées.

Vendredi soir, un décret lu à la télévision nationale a annoncé qu’il avait été gracié par le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le général Mamadi Doumbouya.