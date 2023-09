Guinée - Incident survenu à l'aéroport international Sékou Touré : l'avion n'aurait pas fait un crash, il a perdu un pneu lors de l’atterrissage (autorité aéroportuaire).

Un incident est survenu à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré ce mercredi 27 septembre. Au moment où les médias parlent de crash, le directeur général de la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry, a indiqué que l’avion de type cargo appartenant à l’armée nigérienne n’a pas fait un crash".

Selon Namory Camara, il a plutôt perdu un pneu lors de l’atterrissage.

"On vient de faire un communiqué sur la Page de l’aéroport. C’est juste un incident, on va dégager l’avion et puis rouvrir après la piste. Ce n’est pas un crash, c’est un avion qui a perdu son pneu, il faut juste le déplacer, c’est cette bonne information qu’il faut faire passer, au lieu du crash. Il n’y a pas de crash », a-t-il déclaré.

Selon les informations, il y avait au moins trois personnes à bord de l’aéronef. "L’aéronef devrait normalement atterrir à l’aérogare militaire qui jouxte l’aéroport international, mais en raison des difficultés techniques, il s’est déporté sur l’aéroport international". L'avion s’est endommagé mais les personnes qui étaient à bord ont eu la vie sauve. Les nigériens venaient pour les festivités de l’indépendance de la Guinée.