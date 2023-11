Guinée / Évasion de prison de Dadis Camara et sa bande: Le procureur général ordonne l’ouverture d’une enquête

En application des dispositions des articles 40 et suivants du code de procédure pénale, le procureur général près la cour D’appel de Conakry a instruit le procureur militaire de saisir sans délal la direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale. Cette saisine a pour objectif d’enquêter contre les nommés Capitaine Moussa Dadis CAMARA, Colonel Blaise GOMOU, Colonel Claude PIVI, Colonel Moussa Thiegboro CAMARA et toutes autres personnes mêlées dans cette évasion et que l'enquête révélera sur les faits d'évasion, de détention illégale d'armes de guerre, d'association de malfaiteurs et complicite.





Le Procureur Général termine en précisant qu’il attache du prix à l'exécution de la présente instruction pour que la lumière soit faite sur cette affaire.