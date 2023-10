Grève des acteurs portuaires de Dakar: Le mot bien suivi ce lundi

Après leur sortie informant de leur décision d’arrêter toutes les activités commerciales à partir de ce lundi jusqu’à nouvel ordre.



Les transporteurs, les transitaires et les commerçants, à l’unanimité, ce sont tous accordés lors du point de presse du vendredi 27 octobre 2023, à répondre à « l’immobilisme » des autorités face aux abus de DP World et les compagnies. Ce lundi, constituant le premier jour de grève, c’est le calme plat au sein du port autonome de Dakar. Le mot d’ordre est visiblement bien suivi. Sur ces images parvenues à Dakaractu, certains lieux du port se retrouvent vidés de leur substances.



Après le retard dans l’application des négociations menées dernièrement sous la conduite du Directeur Général du Port autonome de Dakar, entre les compagnies maritimes, DP World et les représentants du collectif des Transitaires, Transporteurs et Commerçants, les acteurs en colère sont passés à la vitesse supérieure et comptent aller au bout de leur revendications.