Graduation à l’EUA : la « Promotion Macky Sall » invitée au culte de l’éthique du travail et de la responsabilité.

Il ne peut y avoir de développement sans ressources humaines de qualité et en nombre suffisant, c’est la conviction du Chef de l’État Macky Sall qui présidait, ce 22 juillet, au King Fahd Palace, la cérémonie de remise de diplômes aux trois (3) premières promotions du master en comptabilité, contrôle et audit de la « promotion Macky Sall » de l’Université d’Angers à l’Excellence Université Africaine (EUA) délocalisée à Dakar.

Parrain de la promotion, le président de la République s’est réjoui de la double initiative de l’EUA d’organiser la cérémonie de remise de graduation et d’installation du projet d’enseignement au Sénégal sous l’impulsion du Dr Cheikh Kanté et de ses partenaires, notamment, les professeurs Jean François Casta, Christian de Boissieu entre autres. À l’en croire, « l’avenir de l’enseignement supérieur c’est aussi l’enseignement supérieur privé », a-t-il fait savoir avant de présenter ses vœux de succès à la quarantaine de récipiendaires.

« Souvenez-vous toujours que le diplôme n’est pas une fin en soi, mais une présomption de connaissances (…) Je vous invite à réfléchir sur l’éthique du travail et de la responsabilité qui suppose que l’exercice de toute activité professionnelle puisse allier le savoir, le savoir faire, le savoir être, la tenue et la retenue », a conseillé le Chef de l’État aux diplômés. L’autorité a profité de la tribune pour vendre les mérites de l’enseignement supérieur privé qui, soutient-il, doit être renforcé pour un meilleur système éducatif.



Le président du cercle des économistes français, le Pr Jean Hervé Lorenzi, lors de sa prise de parole, a insisté sur trois mots-clés :

la compétence, l’engagement et la vision comme sacerdoce tiré de leur parrain, le président de la République, Macky Sall. D’après lui, il a eu a étudier le président Macky Sall, son parcours, ses études et son engagement politique et cela traduit de sa rigueur. Il a également démontré de son leadership international qui témoigne de sa vision. Pour sa part, le Pr Jean François Casta a salué la clairvoyance de Dr Cheikh Kanté grâce à qui, le projet de l’EUA a pu être concrétisé.

« Ce projet n’a pu voir le jour que parce qu’il y’a un porteur de projet qui est le Dr Cheikh Kanté », a-t-il soutenu...