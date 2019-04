Grace Présidentielle : Déception auprès de la famille Mbaye Touré

Elle nourrissait l’espoir de voir le Directeur administratif et financier (Daf) de la mairie de Dakar retrouver les siens à la faveur d’une grâce du président de la République, à la veille de la célébration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Cet espoir est devenu plus grand avec l’annonce faite avec insistance par certains médias que Khalifa Sall et Mbaye Touré seraient libres le 4 avril. Finalement, il n’en est rien. Une situation qui a suscité une grande déception auprès de la famille de Mbaye Touré et de ses amis selon "l'As". La déception est d’autant plus grande que le Directeur administratif et financier (DAF) de la mairie de Dakar qui séjourne en prison dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance, n’avait pas jugé nécessaire de se pourvoir en cassation, contrairement à Khalifa Sall. Mieux, il avait adressé une demande de grâce au chef de l’État. Pourquoi alors lier son destin à celui Khalifa Sall ?