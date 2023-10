Gaza: Elon Musk garantit la connexion Starlink des organisations "reconnues"

Le milliardaire américain Elon Musk a assuré samedi que son service d'accès à internet par satellite Starlink soutiendrait la connectivité des "organisations d'aide internationalement reconnues" à Gaza, coupé du monde depuis vendredi en raison de l'arrêt des télécommunications et d'internet.



"Starlink soutiendra la connectivité des organisations d'aide internationalement reconnues à Gaza", a écrit Elon Musk sur le réseau social X (ex-Twitter), dont il est également le propriétaire, sans donner plus de détails.



Il répondait à un message d'une élue démocrate à la Chambre des représentants américaine, Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait jugé samedi "inacceptable" l'arrêt des télécommunications dans le territoire palestinien.



"Nous pourrions vraiment bénéficier de Starlink pour essayer d'entrer en contact avec notre personnel et nos établissements de santé à Gaza. Comment pouvons-nous y parvenir ?", a demandé le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le même réseau social, alors que des ONG et des agences de l'ONU ont indiqué avoir perdu le contact avec leurs équipes à Gaza.



Les opérations humanitaires et l'activité des hôpitaux "ne peuvent continuer sans communications", s'est par exemple alarmée Lynn Hastings, une responsable de l'ONU.



La guerre entre Israël et le Hamas, entrée samedi dans son 22e jour, a été déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza.



En représailles, l'armée israélienne bombarde et assiège depuis sans relâche ce territoire exigu contrôlé par le Hamas depuis 2007, où s'entassent quelque 2,4 millions de Palestiniens.



Le Hamas a affirmé samedi que 7.703 personnes, en majorité des civils, avaient été tuées dans les bombardements israéliens, le bilan le plus lourd depuis le retrait israélien du territoire palestinien en 2005, après 38 ans d'occupation.



Selon les autorités israéliennes, plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, essentiellement des civils.



Le service d'accès à internet par satellite Starlink, exploité par la société SpaceX, propriété d'Elon Musk, avait aussi été déployé en Ukraine peu de temps après son invasion par la Russie en février 2022.



En septembre, le milliardaire américain avait dit avoir empêché une attaque ukrainienne contre une base de la marine russe en 2022, en refusant une demande de Kiev d'activer ce service en mer Noire, près de la Crimée annexée par Moscou.



"Nous avons reçu une demande d'urgence des autorités gouvernementales pour activer Starlink jusqu'à Sébastopol. L'intention évidente était de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage", avait-il écrit sur X.



Ces déclarations avaient été fermement condamnées par un conseiller à la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak. La ville de Sébastopol abrite la base de la flotte russe positionnée en mer Noire sur la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.