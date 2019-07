Gana à Sadio Mané : « Sougnou penalty dotoko lale » (Tu ne vas plus tirer nos penaltys)

Sadio Mané et Gana Gueye se sont arrêtés aux micros des journalistes en zone mixte, à l’issue de la rencontre Sénégal - Onganda (1-0), vendredi. Sur un ton sourire taquin, le milieu d’Everton a demandé à son coéquipier de ne plus tirer les penaltys obtenius en cours de match de la CAN 2019.