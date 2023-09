Gamou International de Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani: Les préparatifs vont bon train...La cité religieuse fait sa grande toilette

Une vaste opération de nettoiement et de désherbage a été initiée par les fidèles à Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani (département de Kaolack), en prélude au Maouloud prévu le 03 octobre prochain.



Les talibés sous la supervision du Khalife Cheikh Ibrahima Diallo, munis de matériels de nettoiement, ont investi les alentours de la grande mosquée et les autres lieux qui vont accueillir du monde à l'occasion du Gamou.



Comme à l'accoutumée, des plateaux de santé seront mobilisés dans toute la cité pour des consultations gratuites. À la veille du gamou, une conférence sera animée dont le thème portera sur " Vivre et préserver la sunna du prophète Mohamed( PSL) au quotidien".



Le comité d'organisation a prévu de revisiter l'histoire des grands hommes et pour cette année-ci, le choix a été porté sur le Premier Secrétaire Général de L'OUA, Boubacar Telli Diallo, une étoile filante panafricaine.



Pour cette année aussi, la cité de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo s'apprête à accueillir des milliers de talibés venus d'horizons divers...