Gamou International de Médina Baye - Cas suspects de tuberculose non encore confirmés … Accélération de la sensibilisation contre le paludisme

Pour les besoins du Gamou International de Médina Baye, plus de 200 acteurs communautaires de la santé ont été déployés dans la cité religieuse pour sensibiliser les populations et pèlerins autour de la nécessité d’aller vers les structures médicales et lieux prévus à cet effet. L’objectif est de les pousser à accepter de subir des tests de dépistage contre la tuberculose et à suivre les recommandations faites contre le Paludisme.



Selon Cheikh Tidiane Niang, président du réseau des acteurs communautaires de Kaolack et Superviseur local de Plan International, 80 personnes sont suspectées d'avoir contacté le bacille de la tuberculose et envoyées subir des tests définitifs. Aux environs de 13 heures, le nombre de cas confirmés n'a pas été encore rendu officiel. Notre interlocuteur d'espérer qu'aucun malade ne soit détecté. Par rapport au Paludisme, une énorme stratégie de sensibilisation a été mise en place par le Plan national de Lutte contre le Paludisme et la Direction de la santé et le district sanitaire de Kaolack. Plusieurs centaines de moustiquaires ont été distribués au niveau des concessions religieuses et places publiques. Abdou Aziz Diagne de marteler que la maladie est une menace réelle eu égard au fait que l'essentiel des pèlerins préfère dormir à la belle étoile.