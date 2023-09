Gamou 2023: Le khalife Dassilame Cherif et Diguane regrettent le départ de Macky Sall et prient pour la continuité....

A l'image des autres contrées religieuses du Sénégal ,les localités de Lalam dans la commune de Sessene et Diguane dans le Baol ont célébré la nuit du prophète...





C'est dans le village de Lalam précisément dans la commune de Sessene que le khalife de Dassilame Mouhamed Fadal Aidara a célébré la nuit du prophète.Il a prié pour la stabilité du pays et rappelé qu'il est le khalife de Dassilame Cherif en Gambie.

En tant que gambien, il dit devoir beaucoup à Macky Sall ,à qui tout gambien doit la paix et la stabilité dans le pays.Le Khalife de rappeler le rôle déterminant du Président Macky Sall dans le processus de paix et de la stabilité qu'il a eu a joué.. avant de

regretter son départ.



Cependant le Cherif et Khalif de Dassilame de plaider pour la continuité.A cet effet,il a demandé aux talibés de soutenir la paix et la stabilité ,ceci en soutenant Amadou Ba pour la continuité



Dans ce même sillage s'inscrit le khalife de Diguane . Mohamed Mal Ayni Sow devant les talibés de rassurer le Président Macky Sall...Selon le khalife le Président a beaucoup fait et continue de faire...Son choix porté sur la personne de Amadou Ba est unanime et que son soutien sera indéfectible...