Gambie: un mort dans l'explosion d'un réservoir dans un camp de l'armée à Banjul (armée)

Un jeune officier de l'armée gambienne a été tué et quatre autres personnes blessées vendredi dans l'explosion d'un réservoir survenue lors d'une opération de ravitaillement dans un camp du commandement de la marine de la capitale Banjul, a annoncé l'armée dans un communiqué.



"L'incident a eu lieu alors qu'un camion citerne appartenant à la société Jah Oil était en train de livrer son approvisionnement mensuel en carburant à la marine gambienne, déclenchant un grave incendie", ont indiqué les forces armées gambiennes dans un communiqué.



L'armée gambienne a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incident qui a lieu vers 18H00 locales et GMT.



"Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a coûté la vie à un officier de la marine et en a blessé deux autres. En outre, le chauffeur et un assistant de la société Jah Oil ont également été blessés", ajoute le communiqué.



Les blessés ont été transportés dans un hôpital.



"Les forces armées gambiennes présentent leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt et à tous ceux affectés par l'incident et prient pour le rétablissement des blessés", ajoute le communiqué.