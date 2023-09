Gabon: réouverture des frontières avec "effet immédiat" (armée)

Les militaires putschistes qui ont renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon mercredi ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes dès samedi, a déclaré à la télévision d'Etat le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).



"Soucieux de préserver le respect de l'Etat de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des Etats du monde, et afin de favoriser la continuité de l'Etat tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux", le CTRI "décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes, et aériennes" à compter de samedi. Elles étaient fermées depuis le coup d'Etat qui a chassé du pouvoir Ali Bongo, qui dirigeait le pays depuis 14 ans.