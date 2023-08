Gabon: le président Ali Bongo en résidence surveillée (militaires putschistes à la TV d'Etat)

Le président du Gabon Ali Bongo Ondimba est "en résidence surveillée" entouré de sa famille et de ses médecins et l'un de ses fils a été arrêté, notamment pour "haute trahison", ont annoncé mercredi les militaires auteurs d'un coup d'Etat dans la matinée.



"Le président Ali Bongo est gardé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins", selon un communiqué lu à la télévision d'Etat par les militaires du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI).