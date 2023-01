France-Afrique : Ousmane Sonko clarifie sa position…

Le président du parti Pastef /Les patriotes a clarifié sa position sur le débat France-Afrique. Dépeint depuis quelque temps comme un anti-français dont le discours pourrait gêner les relations, Ousmane Sonko se veut très clair : «Nous avons été dépeints comme des antifrançais notoires. Nous n’avons rien contre la France et contre aucun autre pays».



Seulement, le candidat annoncé à la prochaine présidentielle de 2024 appelle à revoir certaines positions dans la coopération bilatérale et la position de Paris sur certaines questions qui touchent le Sénégal et l’Afrique en générale.



«Nous voulons appeler la France à revoir sa position sur ces problématiques… Nous avons un discours qui peut gêner parce que c’est un discours qui appelle à une rupture dans les relations», précisera le président du Parti Pastef/ Les patriotes…