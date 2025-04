Fonds Covid : Un marché à 1,3 milliard et des Chinois envolés… Mouhamed Ady Sarr sous contrôle judiciaire !

Le feuilleton des fonds Covid s’épaissit avec une nouvelle tournure dans le dossier explosif de la société Ch Garments. Dans son édition du jour, le quotidien Libération dévoile que Mouhamed Ady Sarr, directeur des ressources humaines de ladite entreprise, a été placé sous contrôle judiciaire après un retour de parquet et une longue audition devant le juge du deuxième cabinet.



Selon Libération, c’est hier que le sort de Sarr a été scellé par la justice. Ce dernier est poursuivi dans le cadre d’un marché public particulièrement juteux remporté par Ch Garments en pleine crise sanitaire. Il s’agit d’un contrat portant sur la fourniture de masques, pour un montant faramineux de 1.394.000.000 FCFA.



L’affaire intrigue, non seulement par les sommes en jeu, mais surtout par les révélations faites par Sarr lui-même lors de son interrogatoire. Le DRH a reconnu que Ch Garments avait bel et bien empoché le marché. Mais le plus troublant reste la suite : les dirigeants chinois de la société auraient quitté le Sénégal sans jamais le prévenir, le laissant seul face aux enquêteurs et à la justice sénégalaise.