Fonds Covid : Masques, Millions et Mystères – La 5e vague fait tomber des noms bien connus

Les vagues se succèdent… et les révélations aussi. Dans un nouvel épisode de l’affaire tentaculaire des Fonds Covid, la Division des investigations criminelles (Dic) vient de livrer à la justice une cinquième vague de suspects. Trois nouveaux fournisseurs du ministère du Développement industriel, accusés d’irrégularités criantes, ont été déférés au parquet avant que leur dossier ne soit transmis au juge du deuxième cabinet.







Selon le quotidien Libération, cette nouvelle salve de mises en cause a dévoilé un mode opératoire pour le moins inquiétant : versements en liquide, absence de livraisons, marchés douteux et acteurs aux abonnés absents. Parmi les figures tombées dans les filets de la Dic figure Ibrahima Macodou Fall, patron de la Nouvelle Société de Textile du Sénégal (Nsts) et de Comaset. Il a reconnu, lors de son audition, avoir encaissé 100 millions de Fcfa en espèces pour la fourniture de masques… sans qu’aucune trace tangible de livraison n’ait pu être retrouvée. Un aveu qui met à nu une violation flagrante des règles élémentaires de comptabilité publique.







Autre nom cité par Libération : Mouhamed Ady Sarr, directeur des ressources humaines de la société « Ch Garments ». Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, il a révélé que son entreprise avait remporté un marché d’un montant astronomique de 1,394 milliard de Fcfa pour la fourniture de masques. Sauf qu’après la signature, les responsables chinois de la société auraient pris la poudre d’escampette… sans jamais l’en informer.







Enfin, la femme d’affaires Mariata Basse, elle aussi citée dans cette affaire, a bénéficié d’un marché estimé à 20 millions de Fcfa, obtenu, selon les informations de Libération, grâce à l’intervention d’un responsable de l’Alliance pour la République (Apr). Là encore, le scénario semble écrit d’avance : paiement en cash, absence de justificatif de livraison, et une enquête qui se referme inexorablement sur les protagonistes.