Fonds Covid-19 : L’opérateur économique Mouhamed Dieng libéré après avoir versé une caution de plus de 100 millions

À l'instar de Rayan Hachem et Moustapha Ndiaye, Mouhamed Dieng a également été libéré après avoir versé un montant de caution. Celle-ci s’élèverait à plus de 100 millions de francs CFA et aurait été fournie par l’exportateur de riz Moustapha Ndiaye. L’opérateur économique de Koungheul, Mouhamed Dieng, a ainsi été libéré après son inculpation prononcée par le juge d’instruction.



Ils avaient tous été convoqués à la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’enquête sur les fonds Covid-19, suite à un soit-transmis du procureur.